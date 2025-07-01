Lancet утверждает, что сокращение американской помощи приведет к гибели 14 млн человек

Медицинское издание Lancet публикует исследование, в котором утверждается: решение администрации США о значительном сокращении бюджета Агентства США по международному финансированию приведет к смерти 14 миллионов человек в ближайшие пять лет.

"Для многих стран с низкими и средними доходами последствия этого по масштабу будут сравнимы с глобальной пандемией или серьезным вооруженным конфликтом", – говорит один из авторов исследования Давид Рассела из барселонского Института глобального здоровья.

Согласно прогнозу, 4,5 миллиона из умерших составят дети в возрасте до пяти лет, причем 700000 – младенцы в возрасте до года. При этом, по данным исследователей, в период 2001-2021 годов финансирование со стороны USAID предотвратило смерть 91 миллиона человек.