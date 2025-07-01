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Мир

Lancet утверждает, что сокращение американской помощи приведет к гибели 14 млн человек

время публикации: 01 июля 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 12:38
Lancet утверждает, что сокращение американской помощи приведет к гибели 14 млн человек
AP Photo/Brian Inganga

Медицинское издание Lancet публикует исследование, в котором утверждается: решение администрации США о значительном сокращении бюджета Агентства США по международному финансированию приведет к смерти 14 миллионов человек в ближайшие пять лет.

"Для многих стран с низкими и средними доходами последствия этого по масштабу будут сравнимы с глобальной пандемией или серьезным вооруженным конфликтом", – говорит один из авторов исследования Давид Рассела из барселонского Института глобального здоровья.

Согласно прогнозу, 4,5 миллиона из умерших составят дети в возрасте до пяти лет, причем 700000 – младенцы в возрасте до года. При этом, по данным исследователей, в период 2001-2021 годов финансирование со стороны USAID предотвратило смерть 91 миллиона человек.

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