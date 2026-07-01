Трамп анонсировал специальный съезд республиканцев перед промежуточными выборами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Республиканская партия проведет специальный съезд в Далласе 9-10 сентября, за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

"Впервые в истории Республиканская партия проведет промежуточный съезд. Он состоится в Далласе, штат Техас – одном из моих любимых мест в мире. Это будет фантастика! Такого еще никогда не было, и это будет поистине историческое событие", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Речь идет о необычном шаге: партийные съезды такого масштаба, как правило, проводятся в годы президентских выборов, а не перед промежуточным голосованием.

Представители Республиканской партии сообщили, что Трамп, как ожидается, выступит на мероприятии. Цель съезда – мобилизовать базу сторонников партии перед выборами, на которых республиканцы будут пытаться сохранить контроль над Конгрессом.