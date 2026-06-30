Россия закрыла часть погранпунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Правительство России с 1 июня сообщило о закрытии железнодорожных пограничных пунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

В решении правительства указывается, что приостановка является временной и касается движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов.

На российско-финляндском участке границы закрываются пункты пропуска: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля и Люття (Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск (Ленинградская область). На эстонском направлении – Печоры-Псковские (Псковская область). На латвийском – Пыталово (Псковская область).

МИДу России поручено направить уведомления об этом решении Москвы властям Финляндии, Эстонии и Латвии.