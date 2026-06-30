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Россия закрыла часть погранпунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Россия
время публикации: 30 июня 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 22:57
Россия закрыла часть погранпунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией
AP Photo/Ivan Sekretarev

Правительство России с 1 июня сообщило о закрытии железнодорожных пограничных пунктов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

В решении правительства указывается, что приостановка является временной и касается движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов.

На российско-финляндском участке границы закрываются пункты пропуска: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля и Люття (Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск (Ленинградская область). На эстонском направлении – Печоры-Псковские (Псковская область). На латвийском – Пыталово (Псковская область).

МИДу России поручено направить уведомления об этом решении Москвы властям Финляндии, Эстонии и Латвии.

Мир
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