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"Пусть течет нефть!": Трамп объявил о "заключении сделки с Ираном"

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 15 июня 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 01:12
"Пусть течет нефть!": Трамп объявил о "заключении сделки" с Ираном
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что "сделка с Исламской Республикой Иран заключена".

"Поздравляю всех! Я объявляю об открытии Ормузского пролива для свободного судоходства и одновременно отдают приказ о снятии военно-морской блокады США. Корабли всех стран, запускайте двигатели. Пусть течет нефть!", – написал Трамп.

Незадолго до этого премьер--министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети Х, что США и Иран достигли "мирного соглашения", меморандум о взаимопонимании будет подписан сторонами 19 июня в Швейцарии.

"Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан", – написал он.

Вечером 14 июня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаниягу. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Нетаниягу пришлось прервать заседание военно-политического кабинета для разговора с президентом США.

По имеющимся данным, Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано уже этой ночью.

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