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Мир

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую свободу действий Трампа по Ирану

США
Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 23 июня 2026 г., 23:51 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 23:51
Сенат США принял резолюцию, ограничивающую свободу действий Трампа по Ирану
AP Photo/J. Scott Applewhite

Во вторник, 23 июня, Сенат США с десятой попытки утвердил резолюцию, которая требует от Трампа прекратить войну с Ираном, если он не получит одобрения Конгресса.

За резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против – 48. Вместе с демократами ее поддержали четверо республиканцев: Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Билл Кэссиди и Рэнд Пол. При этом против резолюции проголосовал демократ Джон Феттерман.

Резолюция носит символический характер и не имеет полной силы закона. Однако она отражает растущую обеспокоенность ряда республиканских законодателей, как в Палате представителей, так и в Сенате, по поводу войны. "Раз за разом подавляющее большинство сенаторов-республиканцев вставали на сторону Трампа и его войны, а не американского народа", – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, эта война войдет в историю США как одна из самых тяжелых внешнеполитических ошибок, когда-либо совершенных Америкой.

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