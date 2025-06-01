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Мир

Запуск БПЛА из фур: впервые атакована военная часть в Сибири

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 01 июня 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 14:41
Запуск БПЛА из фур: впервые атакована военная часть в Сибири
Соцсети

В Иркутской области РФ беспилотники атаковали военную часть в поселке Средний, сообщил губернатор Игорь Кобзев

Он также добавил, что один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано.

"Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура", – написал Кобзев, которого цитирует телеграм-канал ASTRA.

Это первая атака дронов на Сибирь, отмечается в публикации.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что беспилотники запускаются из фур. В Мурманской области после атаки на авиабазу "Оленья" водителя задержали.

Мир
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