Запуск БПЛА из фур: впервые атакована военная часть в Сибири

В Иркутской области РФ беспилотники атаковали военную часть в поселке Средний, сообщил губернатор Игорь Кобзев

Он также добавил, что один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано.

"Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура", – написал Кобзев, которого цитирует телеграм-канал ASTRA.

Это первая атака дронов на Сибирь, отмечается в публикации.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что беспилотники запускаются из фур. В Мурманской области после атаки на авиабазу "Оленья" водителя задержали.