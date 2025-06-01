Взрывы на стратегической авиабазе около Рязани

Рязанские паблики сообщают о взрывах в районе авиабазы "Дягилево", на западной окраине Рязани, где размещаются стратегические бомбардировщики.

Судя по всему, эта авиабаза также была атакована беспилотниками.

Российские власти пока не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось об ударах БПЛА по стратегической авиабазе "Оленья" в Мурманской области.