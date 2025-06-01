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Мир

Взрывы на стратегической авиабазе около Рязани

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 01 июня 2025 г., 14:47 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 14:55
Взрывы на стратегической авиабазе около Рязани
Соцсети

Рязанские паблики сообщают о взрывах в районе авиабазы "Дягилево", на западной окраине Рязани, где размещаются стратегические бомбардировщики.

Судя по всему, эта авиабаза также была атакована беспилотниками.

Российские власти пока не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось об ударах БПЛА по стратегической авиабазе "Оленья" в Мурманской области.

Мир
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