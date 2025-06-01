Сотни человек задержаны в Париже за участие в беспорядках после исторической победы ПСЖ

Около 300 человек были задержаны в Париже во время беспорядков, в которые переросли массовые торжества в честь завоевания клубом "Пари Сен-Жермен" Кубка европейских чемпионов.

ПСЖ впервые завоевал главный приз клубного европейского футбола. В спонтанных празднованиях, центром которых стали Елисейские поля и стадион Parc des Princes, где велась трансляция матча, стали десятки тысяч человек. В ознаменование победы в цвета клуба была подсвечена Эйфелева башня.

Однако очень быстро празднества переросли в беспорядки. Футбольные хулиганы принялись бить стекла, поджигать машины. Готовясь к такому сценарию, на улицах дежурили 5400 полицейских, однако предотвратить беспорядки им не удалось.