x
01 июня 2025
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 12:53
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Сотни человек задержаны в Париже за участие в беспорядках после исторической победы ПСЖ

Футбол
Франция
время публикации: 01 июня 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 11:56
Сотни человек задержаны в Париже за участие в беспорядках после исторической победы ПСЖ
AP Photo/Aurelien Morissard

Около 300 человек были задержаны в Париже во время беспорядков, в которые переросли массовые торжества в честь завоевания клубом "Пари Сен-Жермен" Кубка европейских чемпионов.

ПСЖ впервые завоевал главный приз клубного европейского футбола. В спонтанных празднованиях, центром которых стали Елисейские поля и стадион Parc des Princes, где велась трансляция матча, стали десятки тысяч человек. В ознаменование победы в цвета клуба была подсвечена Эйфелева башня.

Однако очень быстро празднества переросли в беспорядки. Футбольные хулиганы принялись бить стекла, поджигать машины. Готовясь к такому сценарию, на улицах дежурили 5400 полицейских, однако предотвратить беспорядки им не удалось.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

ПСЖ разгромил "Интер" и стал победителем Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

Финал Лиги чемпионов. Букмекеры считают фаворитом ПСЖ