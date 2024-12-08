Владелец израильского стартапа может возглавить NASA

Предприниматель Джаред Айзекман, первый в истории непрофессиональный астронавт, который вышел в открытый космос во время полета на Space X, является кандидатом Дональда Трампа на пост главы NASA – национального космического агентства США.

Как отмечает экономическое издание "Глобс", Айзекман является владельцем израильского стартапа Finaro: принадлежащая ему компания Shift4 Payments приобрела Finaro за 575 миллионов долларов, и за полтора года с момента сделки стоимость этой компании выросла до 1,1 миллиарда долларов.

Израильская компания Finaro, созданная в 2008 году, разработала сложную технологию для обработки отмены международных транзакций по кредитным картам. Поскольку речь идет не о простой компании финтек, а о компании, считающейся полноценным европейским банком, для завершения сделки потребовалось 18 месяцев согласований с регуляторами на трех континентах: в Европе, Великобритании и Гонконге.

Finaro, предлагающая, помимо прочего, услуги эквайринга, открыла перед Shift4 Payments дверь к звездной сделке: мировые права на эквайринг Starlink, спутникового интернет-сервиса Илона Маска.

Сотрудники Finaro благодаря этой сделке влились в компанию Shift4 Payments, и сейчас в штате этой компании работает около 200 израильтян. Покупка Finaro остается крупнейшим и наиболее значимым приобретением в истории компании Айзекмана.