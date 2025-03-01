Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф вновь отложил визит в Израиль

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибудет в Израиль к концу недели, а не в среду, как планировалось.

Это уже второй раз, когда визит Виткоффа, который первоначально должен был прибыть в Израиль еще на прошлой неделе, откладывается.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, отложил ли Виткофф свой визит в Израиль, сказал: "Нет. Насколько мне известно, нет, у Стива и Ближнего Востока пока все отлично".