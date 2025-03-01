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Мир

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф вновь отложил визит в Израиль

США
Дональд Трамп
время публикации: 01 марта 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 19:36
Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф вновь отложил визит в Израиль
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибудет в Израиль к концу недели, а не в среду, как планировалось.

Это уже второй раз, когда визит Виткоффа, который первоначально должен был прибыть в Израиль еще на прошлой неделе, откладывается.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, отложил ли Виткофф свой визит в Израиль, сказал: "Нет. Насколько мне известно, нет, у Стива и Ближнего Востока пока все отлично".

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