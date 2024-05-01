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Армия РФ нанесла еще один ракетный удар по Одессе

время публикации: 01 мая 2024 г., 23:26 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 23:31
Армия РФ нанесла еще один ракетный удар по Одессе
Кадр из видео в социальных сетях

Поздно вечером 1 мая армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В 21:55 в городе была объявлена воздушная тревога. Вскоре в городе прогремели взрывы.

Одесситы пишут в социальных сетях, что в одном из районов в результате удара возник пожар.

Глава председатель Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали не менее 13 человек.

По некоторым сообщениям, в городе есть погибшие. Но эта информация не подтверждена официально.

Почтовая компания "Нова Пошта" сообщила, что ракета попала в склад компании, вызывав сильный пожар. Пострадали сотрудники, возможно, среди них есть погибшие.

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