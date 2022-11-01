CNN: до конца года Иран намерен поставить России около 1000 единиц оружия – БПЛА и ракеты

Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники-камикадзе, для использования в войне против Украины, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей одной из стран Запада, "которая внимательно следит за иранской программой вооружений".

"Поставка находится под пристальным наблюдением, потому что это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию современные высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя", – говорится в материале Кайли Этвуд, подготовленном при участии Дженнифер Хэнслер.

По словам официальных лиц, прошлая партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, многие из которых уже применили в ходе боевых действий в Украине.

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28 октября командование воздушных сил Украины заявляло, что в общей сложности сбиты более 300 иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 (в армии РФ "Герань-2").

Российская сторона продолжает утверждать, что не получала БПЛА из Ирана и не применяет их в ходе боевых действий на территории Украины.

CNN отмечает, что сроки поставки иранских баллистических ракет в РФ и новых партий беспилотников пока неясны. Но ожидается, что они будут доставлены в Россию до конца 2022 года.

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Ранее сообщалось, что Иран поставил России сотни БПЛА (а всего, по данным ГУР МО Украины, заказано около 1700 беспилотников разных типов), в том числе "дронов-камикадзе" Shahed-136, которые получили название "Герань-2". Кроме того, в Украине были замечены иранские беспилотники Shahed-131 ("Герань-1") и Mohajer-6. Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

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После публикации CNN главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что на начало ноября планируется отправка из Ирана в РФ партии более 200 беспилотников Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. "Известно, что поставка БПЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2"", – говорится в сообщении ГУР МО Украины.