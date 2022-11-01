adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 19°
Тель-Авив:
19 - 25°
Эйлат:
20 - 29°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.530 ₪ 3.498 ₪
Иерусалим:
14 - 19°
Тель-Авив:
19 - 25°
Эйлат:
20 - 29°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    CNN: до конца года Иран намерен поставить России около 1000 единиц оружия – БПЛА и ракеты

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    CNN: до конца года Иран намерен поставить России около 1000 единиц оружия – БПЛА и ракеты
    AP Photo/Vahid Salemi, File     CNN: до конца года Иран намерен поставить России около 1000 единиц оружия – БПЛА и ракеты
    Iranian Army via AP     CNN: до конца года Иран намерен поставить России около 1000 единиц оружия – БПЛА и ракеты
    AP Photo/Vahid Salemi, File

    Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники-камикадзе, для использования в войне против Украины, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей одной из стран Запада, "которая внимательно следит за иранской программой вооружений".

    "Поставка находится под пристальным наблюдением, потому что это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию современные высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя", – говорится в материале Кайли Этвуд, подготовленном при участии Дженнифер Хэнслер.

    По словам официальных лиц, прошлая партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, многие из которых уже применили в ходе боевых действий в Украине.

    adv_11 m_ar_1

    28 октября командование воздушных сил Украины заявляло, что в общей сложности сбиты более 300 иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 (в армии РФ "Герань-2").

    Российская сторона продолжает утверждать, что не получала БПЛА из Ирана и не применяет их в ходе боевых действий на территории Украины.

    CNN отмечает, что сроки поставки иранских баллистических ракет в РФ и новых партий беспилотников пока неясны. Но ожидается, что они будут доставлены в Россию до конца 2022 года.

    adv_12 m_ar_2

    Ранее сообщалось, что Иран поставил России сотни БПЛА (а всего, по данным ГУР МО Украины, заказано около 1700 беспилотников разных типов), в том числе "дронов-камикадзе" Shahed-136, которые получили название "Герань-2". Кроме того, в Украине были замечены иранские беспилотники Shahed-131 ("Герань-1") и Mohajer-6. Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

    adv_13 incontent_1

    После публикации CNN главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что на начало ноября планируется отправка из Ирана в РФ партии более 200 беспилотников Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. "Известно, что поставка БПЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2"", – говорится в сообщении ГУР МО Украины.

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 Октября 2022
    NYT: Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими беспилотниками
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Октября 2022
    В СБ ООН назвали поставки иранских БПЛА в РФ нарушением резолюции 2231
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 Октября 2022
    Washington Post: Россия покупает у Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:43 Эвакуированы около 30 израильтян, совершавших поход в русле ручья Тамарим
    17:12 К 16:00 на выборах в Кнессет проголосовали 47,5% избирателей
    16:56 В районе Мертвого моря испортилась погода. Попавших в беду туристов ищут с помощью вертолетов и дронов
    16:26 ГУР МО Украины: в начале ноября Иран планирует поставить в РФ более 200 беспилотников
    16:01 Улучшилось состояние Давида Мореля, раннего террористом около Шуафата
    15:54 К 13:00 на выборах в Кнессет проголосовали 44% военнослужащих ЦАХАЛа
    15:53 В октябре 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 12% меньше, чем в сентябре
    15:48 К 14:00 на выборах в Кнессет проголосовали 38,9% избирателей
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5