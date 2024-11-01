ООН: "Ситуация на севере сектора Газы является апокалиптической"

Главы 15 агентств ООН и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором назвали ситуацию на севере сектора Газы "апокалиптической".

"Все население находится под угрозой смерти от насилия, болезней или голода", – говорится в этом заявлении.

Среди подписавших заявление: глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Детского фонда ООН Кэтрин Рассел и глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк.