x
31 октября 2024
|
последняя новость: 23:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2024
|
31 октября 2024
|
последняя новость: 23:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NY Times: аятолла Али Хаменеи отдал приказ о подготовке к нанесению еще одного удара по Израилю

время публикации: 31 октября 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 22:53
NY Times: аятолла Али Хаменеи отдал приказ о подготовке к нанесению еще одного удара по Израилю
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Издание New York Times со ссылкой на три высокопоставленных источника в Тегеране написало, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи 28 октября отдал приказ Высшему совету национальной безопасности подготовиться к ответному удару по Израилю.

Источники издания утверждают, что приказ был отдан после того, как Хаменеи ознакомился с подробным отчетом военных об ущербе, нанесенном Израилем возможностям Ирана по производству ракет, системам противовоздушной обороны вокруг Тегерана, энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

Осознав масштабы ущерба, Хаменеи заявил, что он слишком велик, чтобы его игнорировать, и отказ от нанесения ответного удара стал бы признанием поражения.

Источники сообщили New York Times, что военное командование Ирана готовит список из десятков военных целей на территории Израиля. Но удар по Израилю, по данным источников, будет, скорее всего, нанесен после выборов в США, поскольку Тегеран опасается, что очередной всплеск напряженности и хаоса в регионе может принести дополнительные голоса Дональду Трампу.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2024

Нетаниягу: "Главная задача ЦАХАЛа – не допустить появления ядерного оружия у Ирана"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 октября 2024

Axios: Иран может атаковать Израиль с территории Ирака
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 октября 2024

CNN: Иран, по всей видимости, ответит на удар Израиля до выборов в США