NY Times: аятолла Али Хаменеи отдал приказ о подготовке к нанесению еще одного удара по Израилю

Издание New York Times со ссылкой на три высокопоставленных источника в Тегеране написало, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи 28 октября отдал приказ Высшему совету национальной безопасности подготовиться к ответному удару по Израилю.

Источники издания утверждают, что приказ был отдан после того, как Хаменеи ознакомился с подробным отчетом военных об ущербе, нанесенном Израилем возможностям Ирана по производству ракет, системам противовоздушной обороны вокруг Тегерана, энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

Осознав масштабы ущерба, Хаменеи заявил, что он слишком велик, чтобы его игнорировать, и отказ от нанесения ответного удара стал бы признанием поражения.

Источники сообщили New York Times, что военное командование Ирана готовит список из десятков военных целей на территории Израиля. Но удар по Израилю, по данным источников, будет, скорее всего, нанесен после выборов в США, поскольку Тегеран опасается, что очередной всплеск напряженности и хаоса в регионе может принести дополнительные голоса Дональду Трампу.