x
01 ноября 2024
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2024
|
01 ноября 2024
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава CENTCOM генерал Курилла оказался в центре инцидента во время полета в Израиль

время публикации: 01 ноября 2024 г., 22:48 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 22:55
Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
Wikipedia.org. Фото: U.S. Department of Defense

Отдел уголовных расследований армии США расследует инцидент, в центре которого оказался глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Курилла, сообщает The Washington Post.

Ранее новостной сайт Military.com сообщил, ссылаясь на неназванного военного чиновника, имеющего непосредственные сведения об инциденте, что генерал Курилла во время полета в Израиль в сентябре этого года поспорил с членом экипажа и грубо толкнул его.

При этом нет сведений о том, что против генерала открыто уголовное дело. Никто из других официальных лиц, с которыми связалась The Washington Post, не дал комментариев по этому вопросу, поскольку расследование все еще продолжается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

В Израиль прибудет глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2024

В Израиль прибудет глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2024

Второй раз за последнюю неделю в Израиль прибыл глава CENTCOM генерал Майкл Курилла