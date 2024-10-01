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Мир

Байден заявил о полной поддержке Израиля

время публикации: 01 октября 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 23:59
Президент США Джо Байден
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что США полностью поддерживают Израиль, а команда совета национальной безопасности США поддерживает контакт со своими израильскими коллегами.

На вопрос о том, каким бы он хотел видеть ответ Израиля на атаку Ирана, президент США ответил, что этот вопрос сейчас активно обсуждается. Он также отметил, что в ближайшее время он поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге рассказал об участии американских военных в отражении иранской атаки на Израиль и о переговорах, касающихся ответа на действия Тегерана.

"Мы координировали действия с Израилем, чтобы помочь ему отразить атаку и перехватить ракеты", – сказал Салливан, добавив, что атака была отражена благодаря имеющимся у ЦАХАЛа возможностям и тщательному планированию. Салливан также сообщил, что США продолжают обсуждать с Израилем то, какой будет реакция на действия Ирана.

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