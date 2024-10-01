Еврейская община Петербурга сообщила, что ей не разрешили почтить память жертв Холокоста

Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга сообщил, что 6 октября в Пушкине не состоится официальная церемония памяти жертв Холокоста. Администрация Пушкинского района отказалась выдавать на нее разрешение, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

"Все, кто считает для себя важным почтить память евреев города Пушкина, павших жертвами нацистского геноцида, могут самостоятельно прийти к памятнику "Формула скорби" в любое время 6 октября, в годовщину трагических событий 1941 года. Прийти, чтобы зажечь поминальную свечу, прочитать молитву, по традиции положить камушек к подножию мемориала", – цитирует сообщение общинного центра сайт Fontanka.ru.

Памятник "Формула скорби" работы скульптура Вадима Сидура и архитектора Бориса Бейдера был установлен в 1991 году в сквере Дворцовой и Московской улиц – недалеко от места, где в начале октябре 1941 нацисты провели расстрел евреев Пушкина. Траурную церемонию на этом месте в первое воскресенье октября проводили здесь каждый год.