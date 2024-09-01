Экзит-поллы в ФРГ: половинчатый успех "Альтернативы для Германии"

Согласно опросам на выходе с избирательных участков, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла первое место на выборах в парламент федеральной земли Тюрингия, однако не смогла одержать победу в Саксонии, также расположенной на востоке ФРГ.

Согласно телеканалу ARD, "Альтернатива для Германии" получает в Тюрингии 30,8% голосов избирателей. На втором месте правоцентристский Христианско-Демократический союз с 24,5% голосов. На третьем – лево-популистский "Союз Сары Вагенкнехт", отколовшийся от "Левой партии" – наследницы СЕПГ.

В Саксонии ХДС обошла AfD, однако совсем ненамного – 31,6% против 30,4%. Ситуация может измениться, когда будут опубликованы реальные результаты. Итоги выборов стали не только поражением правящей левоцентристской коалиции. Они выражают скептицизм жителей бывшей ГДР в отношении традиционного политического истеблишмента.

Первое место на выборах еще не означает, что AfD сможет создать коалицию – традиционные партии обычно объединяются против радикалов. Однако журналисты отмечают, что это самый значительный электоральный успех ультраправых со времен Третьего рейха.

"Альтернатива для Германии" выступает против мигрантов, за невмешательство в войну в Украине и занимает скептическую позицию в отношении Евросоюза. Отметим, что часть ее платформы разделяет и "Союз Сары Вагенкнехт", выступающий против глобализации и заявляющий о необходимости сокращения помощи Украины.