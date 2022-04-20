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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 14:41

Совет еврейских организаций Франции поддержал кандидатуру Макрона

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Совет еврейских организаций Франции поддержал кандидатуру Макрона

Ведущие еврейские организации Франции, Центральная еврейская консистория и Представительский совет еврейских организаций, заявили о поддержке кандидатуры нынешнего президента Эммануэля Макрона во втором раунде выборов, который пройдет 24 апреля.

Лидеры еврейского истеблишмента заявляют, что впервые в истории Пятой республики у ультра-правых есть реальный шанс на победу. Это будет представлять угрозу для демократических свобод, традиций и даже для внутренней стабильности Франции.

Однако у Марин Ле Пен есть сторонники и среди евреев. По их мнению, руководители общины действуют неверно, занимая сторону одного из кандидатов. Тем самым они перестают представлять все французское еврейство.


Следует отметить, что Ле Пен обещает защитить евреев от насилия со стороны исламистов. В то же время она сторонница запрета на ношение не только хиджабов, но и ермолок.

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