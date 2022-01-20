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NEWSru.co.il :: В мире20 января 2022 г., 13:24

В Германии судят сирийского врача, подозреваемого в участии в пытках

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В Германии судят сирийского врача, подозреваемого в участии в пытках

В окружном суде Франкфурта начался судебный процесс над сирийским врачом, который обвиняется в причастности к пыткам противников режима Башара Асада. Подсудимый переехал в Германию в 2015 году и до самого ареста продолжал медицинскую практику.

Алаа М. обвиняется в 18 эпизодах пыток, которые проходили в 2011-2012 году в военных госпиталях Дамаска и Хомса. В частности, согласно материалам дела, он поджог гениталии мальчика-подростка. Ему также вменяется в вину убийство – он ввел смертельную инъекцию одному из заключенных.

Подсудимый отвергает обвинения, но признает, что работал врачом в военном госпитале. Выступая в суде, он предпочел говорить о своей тяжелой жизни в Сирии, как христианина в мусульманской стране.


Это третий процесс по обвинениям в соучастии в преступлениях сирийского режима, проходящий в Германии. Его юридическим обоснованием стал принцип универсальной юрисдикции за особо тяжкие преступления.

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