x
20 января 2025
|
последняя новость: 20:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2025
|
20 января 2025
|
последняя новость: 20:15
20 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

Землетрясения
время публикации: 20 января 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 18:41
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване
AP Photo/Wally Santana

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване в 18:17 (по Иерусалимскому времени). По данным, Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 23 км к северо-востоку от города Юйцзин, очаг залегал на глубине 9 км.

Подземные толчки ощущались в Японии, Китае, на Филиппинах.

На данный момент нет сообщений о разрушениях и пострадавших.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2025

Около побережья Японии произошло сильное землетрясение
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 января 2025

Израильские ученые предложили новый метод предсказания землетрясений
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 января 2025

Жертвами землетрясения в Тибете стали около 130 человек