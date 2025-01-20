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Мир

СМИ: в Казани украинскими БПЛА атакован авиационный завод

Война в Украине
Война в России
время публикации: 20 января 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 10:26
СМИ: в Казани украинскими БПЛА атакован авиационный завод
Соцсети

Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия региона. Как утверждается, жертв и разрушений не было, БПЛА сбиты, предприятия работают в штатном режиме. В связи с атакой прекратили работу аэропорту Казани и Нефтекамска.

Однако новостной канал "Астра"

, цитируя местных жителей, сообщает, что удар был нанесен по казанскому авиационному заводу имени Горбунова. Один из беспилотников попал в пустой топливный резервуар.

Завод имени Горбунова, филиал ПАО "Туполев", – одно из крупнейший авиационных предприятий в России. Он производит стратегические бомбардировщики Ту-160, используемые в войне против Украины, а также пассажирские лайнеры Ту-204.

Мир
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