Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени Республики Беларусь подписал документ о присоединении Беларуси к "Совету мира" и выполнении положений его Устава. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что глава государства сделал это в соответствии с процедурой, которая была обозначена в письме Президента США Дональда Трампа. "Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета", – сказал Лукашенко.

Многие западные государства не признают легитимность Лукашенко, обвиняя его в фальсификации президентских выборов. "Так называемые выборы, организованные в Беларуси 26 января 2025 года, не соответствуют минимальным международным стандартам демократических", – говорится в заявлении, принятом ПАСЕ 30 января минувшего года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также получил приглашение Трампа. "Мне очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином совете, в названии которого есть слово "мир". Просто Россия – это про "совет войны". И Беларусь вместе с ней", – отметил он.

Несколько дней назад агентство AP сообщило, что "Совет мира", по плану президента США, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газы. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Это нанесет еще один удар по миропорядку, сложившемуся после Второй Мировой войны.