Германия призвала ЕС противодействовать распространению сгенерированных ИИ "фейков" о Холокосте

Государственный министр ФРГ по делам культуры и СМИ Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) призвал Евросоюз к жестким мерам против генерированных искусственным интеллектом изображений, связанных с Холокостом. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Основанием для обращения стало открытое письмо администрации нескольких музеев, мемориальных центров и фондов, опубликованное 13 января на официальном сайте Мемориала на месте концентрационного лагеря Дахау.

"В интернете растет количество вымышленных, эмоционально перегруженных сцен, изображающих жертв нацистских лагерей. Часто это встречи узников с освободителями или плачущие дети за колючей проволокой. Подобные материалы не только искажают исторические факты, но и подрывают доверие к подлинным документам", – отмечают авторы письма.

"Контент, создаваемый с помощью ИИ, искажает историю, сводя ее к упрощенным и китчевым образам. Он изменяет визуальные привычки пользователей, которые все чаще ставят под сомнение даже подлинные исторические документы. С каждой такой публикацией обесценивается работа мемориалов, архивов и исследовательских учреждений", – подчеркивают они.

В письме отмечается: это делается не только для получения доходов от рекламы, но и с целью размыть границу между правдой и ложью, подорвать доверие к тем, кто занимается настоящими историческими изысканиями. Алгоритмы социальных сетей, которые продвигают эмоциональный контент, помогают в этом создателям фейков.

Отметим, что Newsru.co.il неоднократно писал об этой проблеме, начиная с мая 2025 года. Кроме того, мы публиковали материал фактчекерского проекта "Проверено" по теме, в этой публикации рассказывалось о том, как нейросети (и изъяны в программах монетизации Facebook) помогают жуликам зарабатывать на любителях истории и почему само устройство соцсетей не мешает таким махинациям, а поощряет их.