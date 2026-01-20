Сергей Лавров сравнил Гренландию с Крымом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что "Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия – для Соединенных Штатов".

По его словам, остров не был естественной частью Норвегии или Дании. "Это было колониальное завоевание. Другой вопрос, привыкли ли к этому жители и чувствуют ли себя там комфортно", – сказал министр. Он также сообщил: нет никаких доказательств того, что Россия или Китай планируют захватить Гренландию.

Министр заявил, что Россия не имеет отношения к этому вопросу, но наблюдает за ситуацией. Согласно его оценке, эти события – свидетельство нарастающего кризиса западного общества, и это влияет на перспективы сохранения NATO в качестве единого западного военно-политического блока.

"Сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. Сейчас идет игра "кто сильнее – тот и прав". Особенно это проявляется в борьбе с экономическим преимуществом Китая", – сказал Лавров.