Гидеон Саар в Праге призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился во вторник, 20 января, в Праге со своим чешским коллегой Петром Мацинкой. В ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между государствами, а также развитие событий на Ближнем Востоке.

Во время встречи министр иностранных дел Мацинка объявил о назначении специального посланника Чехии по вопросам Холокоста и борьбы с антисемитизмом. По окончании встречи министры выступили с заявлениями для прессы.

"Под покровом отключения интернета в Иране продолжаются репрессии, – заявил Гидеон Саар. – Режим аятолл в Иране жестоко истребляет свой народ, пока тот борется за свою свободу. Корпус стражей исламской революции (КСИР) десятилетиями сеял террор и нестабильность на Ближнем Востоке и за его пределами. Теперь они возглавляют бойню против граждан Ирана".

Глава МИД Израиля объявил, что Чехия поддерживает признание КСИР террористической организацией в Европейском союзе. "Я призываю ЕС осознать свою историческую ответственность, – продолжил он, – Услышать голос иранского народа. Объявить КСИР террористической организацией. Иранский режим – это колоссальная угроза мировой стабильности. Это самая опасная и радикальная диктатура в мире, которая не только спонсирует терроризм, но и рвется к ядерному оружию. Это прямая угроза не только Израилю и Ближнему Востоку, но и странам Европы".

Петр Мацинка, в свою очередь, сообщил, что Саар был первым иностранным министром, с кем он созванивался в конце прошлого года, и это "свидетельствует о сильной дружбе", которую правительство будет углублять. Также Мацинка продлил мандат спецуполномоченного МИД по вопросам Холокоста и расширил его на борьбу с антисемитизмом.