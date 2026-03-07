x
07 марта 2026
Спорт

Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победил японец. Израильтянин на 16-м месте

Фигурное катание
время публикации: 07 марта 2026 г., 08:14 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 08:21
AP Photo/Chiang Ying-ying

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

Японец Рио Наката во второй раз подряд стал победителем турнира (268.47 балла).

Серебряную медаль завоевал Со Мингю (Южная Корея)(243.91).

На третьем месте японец Тайга Нисино )241.43), занимавший после короткой программы четвертое место.

Украинец Егор Курцев (208.45) занял 12-е место.

Израильтянин Никита Шейко (198.88) - 16-е

Спорт
