Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победил японец. Израильтянин на 16-м месте

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

Японец Рио Наката во второй раз подряд стал победителем турнира (268.47 балла).

Серебряную медаль завоевал Со Мингю (Южная Корея)(243.91).

На третьем месте японец Тайга Нисино )241.43), занимавший после короткой программы четвертое место.

Украинец Егор Курцев (208.45) занял 12-е место.

Израильтянин Никита Шейко (198.88) - 16-е