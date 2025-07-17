На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами

Геологическая служба США сообщила, что в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.

В связи с сильными подземными толчками для жителей прибрежных населенных пунктов выпущено предупреждение об угрозе цунами.