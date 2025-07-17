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Мир

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами

США
Землетрясения
время публикации: 17 июля 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 00:56
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами
AP Photo/B.K.Bangash

Геологическая служба США сообщила, что в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.

В связи с сильными подземными толчками для жителей прибрежных населенных пунктов выпущено предупреждение об угрозе цунами.

Мир
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