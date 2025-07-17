На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами
время публикации: 17 июля 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 00:56
Геологическая служба США сообщила, что в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2.
Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.
В связи с сильными подземными толчками для жителей прибрежных населенных пунктов выпущено предупреждение об угрозе цунами.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025