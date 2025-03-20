Бывший министр обороны России Сергей Шойгу, сейчас занимающий пост секретаря Совета Безопасности РФ, сообщил, что есть несколько факторов, препятствующих урегулированию конфликта с Украиной.

"На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, – вопрос легитимности Зеленского", – заявил чиновник.

Отметим, что высокопоставленные представители России ранее заявляли, что, согласно российской конституции, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область Украины, а также Крым являются неотъемлемой российской территорией. С их точки зрения, это переговорам не мешает.

Россия также требует "устранения причин" конфликта, в числе которых расширение NATO на восток, "государственный переворот" в Украине и нарушение прав русскоязычного населения.