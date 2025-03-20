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Мир

Шойгу: "Конституция Украины препятствует урегулированию"

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 10:03
Шойгу: "Конституция Украины препятствует урегулированию"
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу, сейчас занимающий пост секретаря Совета Безопасности РФ, сообщил, что есть несколько факторов, препятствующих урегулированию конфликта с Украиной.

"На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить, – вопрос легитимности Зеленского", – заявил чиновник.

Отметим, что высокопоставленные представители России ранее заявляли, что, согласно российской конституции, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область Украины, а также Крым являются неотъемлемой российской территорией. С их точки зрения, это переговорам не мешает.

Россия также требует "устранения причин" конфликта, в числе которых расширение NATO на восток, "государственный переворот" в Украине и нарушение прав русскоязычного населения.

Мир
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