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Мир

Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Россия
Европейский Союз
время публикации: 20 мая 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 13:16

Во вторник, 20 мая, главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ. В "черный список" внесены почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отметив, что "новые санкции уже разрабатываются".

Рестрикции в отношении танкеров, оказавшихся в "черном списке", означают запрет на вход в порты ЕС и на любые транзакции европейских компаний с этими судами.

17-й пакет включает также внесение в "черный список" ЕС нескольких десятков российских физических и юридических лиц, отмечает ТАСС.

Мир
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