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Мир

Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября

Украина
Война в Украине
США
время публикации: 20 ноября 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 21:10
Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября
AP Photo/Efrem Lukatsky

Посольство США в Киеве, закрытое в четверг, 20 ноября, из-за опасности российского ракетного удара по украинской столице, возобновит свою работу 21 ноября. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Мэттью Миллер.

"Мы видели, как сегодня утром, в полночь по нашему времени, посольство объявило тревоги в связи с возможным ударом по Киеву, к чему мы относимся очень серьезно. И это привело к временному изменению режима работы посольства. Мы ожидаем, что завтра оно вернется к нормальной работе", – сказал Мэттью Миллер.

19 ноября Вооруженные силы Украины впервые задействовали американскую баллистическую ракету ATACMS для удара по цели на российской территории. Был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в Брянской области, в 130 километрах от границы.

Днем ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российский ответ на применение западных ракет будет "адекватным и ощутимым". По ее словам, это прямое участие США в боевых действиях и радикальное изменение сути конфликта.

Мир
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