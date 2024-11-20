x
20 ноября 2024
|
последняя новость: 20:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 ноября 2024
|
20 ноября 2024
|
последняя новость: 20:13
20 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский в интервью Fox News: "Израиль совершил ошибку, его лидеры боялись Путина"

Война в Украине
Украина
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:09
Владимир Зеленский
AP Photo/Denes Erdos

В интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский вновь вернулся к обсуждению того, как в самом начале российско-украинской войны Израиль отреагировал на просьбы Киева о помощи.

По словам Зеленского, Израиль совершил ошибку, отказавшись оказать в тот период военную помощь Украине.

Президент Украины подчеркнул, что простые израильтяне, в отличие от политического руководства, всегда поддерживали его страну. "Когда Путин напал на нас и началась полномасштабная война, я просил лидеров Израиля помочь нам, но они боялись Путина", – заявил Зеленский. Он рассказал, что тогда больше всего Украина нуждалась в системах раннего предупреждения и противовоздушной обороны. Получив отказ от Израиля, Украина обратилась за помощью к странам Европы и США.

При этом Зеленский отметил, что атака Израиля на иранские военные объекты, предпринятая в ответ массированный обстрел баллистическими ракетами, служит также интересам Украины, поскольку уничтожение иранских заводов по производству ракет ограничивает возможности России.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 ноября 2024

Франция и Великобритания разрешили Украине атаковать Россию ракетами, способными достичь Москвы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2024

Израильские телеканалы напомнили о предложении Украины бороться вместе с иранскими БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 ноября 2022

Зеленский в интервью израильским журналистам: "После 24 февраля ни я, ни мой народ не нуждаемся в посредниках"