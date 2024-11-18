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Мир

Захарова обещала дать "адекватный и ощутимый ответ" на удары западными вооружениями по России

Война в Украине
Война в России
время публикации: 18 ноября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 21:28
Захарова обещала дать "адекватный и ощутимый ответ" на удары западными вооружениями по России
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя публикации о том, что США, Великобритания и Франция сняли ограничение на использование поставляемых Украине вооружений, заявила, что Запад стремится к максимальной эскалации конфликта.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", – сообщила она.

По словам представительницы российской дипломатии, Запад стремится нанести стратегическое поражение России и потому делает ставку на максимальную эскалацию. "Однако никакое "чудо-оружие", на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", – сказала Захарова.

Отметим, что союзники Украины не спешат официально подтверждать изменение позиции. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не будет комментировать публикации, добавив, что публичная дискуссия отвечает интересам Владимира Путина.

Мир
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