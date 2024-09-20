В Роттердаме вооруженный ножом преступник с криком "Аллах ахбар" атаковал прохожих

Вечером в четверг, 19 сентября, в центре Роттердама, недалеко от моста Эразма, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Полиция сообщила, что в результате атаки один человек погиб и еще один был тяжело ранен.

Голландское издание De Telegraaf, со ссылкой на очевидцев написала, что у преступника было два ножа, нанося удар своей жертве, он выкрикнул: "Аллах ахбар". Представитель полиции Вессель Столле на брифинге подтвердил, что прибывшие на место происшествия полицейские тоже слышали, как преступник выкрикивает эту фразу.

Подозреваемый при аресте был ранен и находится в больнице. В полиции отмечают, что мотивы преступника не ясны, но следствием рассматриваются все версии, включая версию теракта.