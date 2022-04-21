Президентские дебаты во Франции: Макрон напомнил Ле Пен о связях с Россией

За четыре дня до второго раунда голосования на президентских выборах во Франции глава государства Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен провели телевизионные дебаты.

Проведенные накануне опросы общественного мнения свидетельствовали, что у Макрона десятипроцентное преимущество перед Ле Пен. Однако миллионы избирателей еще не определились с выбором. Привлечение их на свою сторону было главной целью лидера правых популистов.

Предыдущие дебаты, перед выборами 2017 года, Ле Пен провалила. К нынешним она подготовилась значительно лучше, сохраняя уверенность в себе на всем протяжении продолжавшегося более двух часов словесного поединка.

Основными темами дискуссии стал рост дороговизны жизни, отношения с Россией, вопросы энергетической безопасности, эмиграции. Ле Пен обвинила своего оппонента в том, что за годы его президентства уровень жизни упал, обещала возродить гражданский мир и дать французам приоритет в родной стране.

Макрон напомнил, что на его президентство пришлась пандемия коронавирусной инфекции, за которой последовало российское вторжение в Украину. Он напомнил о связях своей противницы с российскими властями. Выборы он назвал референдумом о светском характере Франции и европейском выборе.

59% опрошенных назвали победителем нынешнего главу государства. Однако глава "Национального объединения" не была разгромлена Макроном, как пять лет назад. В то же время перед президентом стоит более сложная задача – добиться избрания на второй срок. Последним, кому это удалось, стал Жак Ширак – в 2002 году.