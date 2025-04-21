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Мир

Украина и Россия обвинили друг друга в тысячах случаев нарушения перемирия

Россия
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
время публикации: 21 апреля 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 14:21
Украина и Россия обвинили друг друга в тысячах случаев нарушения перемирия
AP Photo/Andrii Marienko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время пасхального перемирия украинская сторона зафиксировала 2935 случаев его нарушения Россией. Глава государства сослался на доклад командующего ВСУ генерала Александра Сырского.

По его словам, российские войска 96 раз предпринимали атакующие действия, 1882 раза обстреливали украинские позиции, в том числе 812 раз из тяжелых вооружений. Более 950 раз применялись управляемые дроны.

"Москва так и не ответила ни на предложение о 30-дневном прекращении огня после Пасхи, ни на предложение о прекращении воздушных ударов по гражданской инфраструктуре. Мы будем действовать симметрично: на прекращение огня ответим прекращением огня, российские удары повлекут за собой наши. Судить будем по делам, а не по словам", – сообщил Зеленский.

По заявлению министерства обороны России, за время пасхального перемирия было зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. "С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", – говорится в заявлении ведомства.

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