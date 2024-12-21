x
21 декабря 2024
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 декабря 2024
|
21 декабря 2024
|
последняя новость: 18:36
21 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Еврейскую школу для девочек в Торонто обстреляли в третий раз за год

Антисемитизм
время публикации: 21 декабря 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 18:47
Еврейскую школу для девочек в Торонто обстреляли в третий раз за год
Nati Shohat/Flash90

В пятницу, 20 декабря, полиция Торонто прибыла по срочному вызову в еврейскую начальную школу для девочек "Бейс Хая Мушка", по зданию которой неизвестные преступники открыли огонь. Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 02:30 ночи, в это время школа была пуста, сообщает The Canadian Jewish News.

По словам очевидца, преступники обстреляли школу из пистолетов, после чего скрылись с места происшествия на машине. Школу "Бейс Хая Мушка" обстреливают третий раз за год: первый инцидент был зафиксирован в мае, второй – в октябре, в Йом Кипур.

В течение дня школу, принадлежащую движению Хабад, охраняют, однако нанимать охранников в ночную часы руководство учебного заведения сочло излишним. По словам раввина Яакова Видаля, возможно, это решение будет пересмотрено.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 13 октября 2024

В Торонто была обстреляна еврейская школа для девочек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2024

7 октября как причина репатриироваться: в Израиль прибывают тысячи евреев из США и Канады