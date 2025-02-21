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Мир

Власти Швеции уведомили о новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море

Россия
Швеция
время публикации: 21 февраля 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 10:55
Власти Швеции уведомили о новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море
U.S. Coast Guard via AP

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о возможном новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Проводится расследование.

Ранее Шведское радио информировало о возможном повреждении подводного кабеля недалеко от острова Готланд в Балтийском море. Это подтвердили в Береговой охране королевства, вооруженные силы страны также в курсе возможного ЧП, передает ТАСС.

За последнее время это, как минимум, пятое повреждение коммуникаций на дне Балтийского моря. Согласно подозрениям, за диверсиями стоит Россия. Боевые корабли NATO были направлены на защиту критически важной подводной инфраструктуры.

Мир
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