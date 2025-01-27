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Мир

Швеция захватила корабль по подозрению в повреждении подводного кабеля

время публикации: 27 января 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 11:15
Швеция захватила корабль по подозрению в повреждении подводного кабеля
AP Photo/Hendrik Osula

Береговая охрана Швеции захватила корабль, который, согласно подозрениям, нанес ущерб оптическому кабелю, соединявшему Швецию и Латвию. Начато расследование по статье "диверсия".

Кабель принадлежит латвийской государственной телерадиокомпании LVRTC. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что латвийские власти были готовы к подобным диверсиям и продублировали каналы связи, так что пользователи не пострадали. Латвия тесно сотрудничает с NATO и Швецией.

Название корабля официально не сообщается, однако, согласно публикациям СМИ, это сухогруз Vezhen, принадлежащий болгарской компании и ходящий под флагом Мальты. Однако в районе повреждения было замечено еще одно судно – Michalis San, направлявшееся в Россию. Оно досмотрено, ничего подозрительного не найдено.

Напомним, что за последнее время это четвертое повреждение коммуникаций на дне Балтийского моря. Согласно подозрениям, за диверсиями стоит Россия. Боевые корабли NATO направлены на защиту критически важной подводной инфраструктуры.

Мир
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