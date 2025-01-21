Сенат США утвердил Марко Рубио на посту госсекретаря США

Сенат США утвердил кандидатуру Марко Рубио на посту госсекретаря США. За кандидатуру Рубио проголосовали 99 сенаторов, против – ни одного.

Рубио стал первым утвержденным верхней палатой высокопоставленным должностным лицом администрации президента Дональда Трампа, отмечает CNN.

Марко Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из NATO и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Он также известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.