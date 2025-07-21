Генштаб ВСУ: армия РФ ночью выпустила по Украине 426 БПЛА и 24 ракеты

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 426 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также пять аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал", четыре крылатые ракеты "Калибр", одну крылатую ракету "Искандер-К" и 14 крылатых ракет Х-101.

Украинские ПВО перехватили 200 беспилотников, запущенных российскими военными, еще 203 БПЛА некоторые не достигли своих целей, были локационно потеряны.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в трех локациях и падения фрагментов в 12 локациях.

Ранее сообщалось, что в Киеве по меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, причинен значительный ущерб. ГСЧС Украины сообщает, что в Шевченковском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже многоэтажного жилого дома. Есть пострадавший. В Днепровском районе загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован. В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание. В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи. Тушение пожара продолжается. Сообщается также о четырех пострадавших в Ивано-Франковской области, в их числе ребенок. В Харькове произошел пожар на предприятии, пострадали многоэтажки и автомобили.