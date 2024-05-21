В Лионе антиизраильские активисты напали на участников мероприятия министерства алии Израиля

В Лионе пропалестинские активисты, несмотря на охрану, прорвались в помещение, где проходила организованная министерством алии и интеграции Израиля ярмарка для потенциальных репатриантов и начали избивать присутствующих.

Как сообщает Mako, на место прибыли силы полиции, приступившие к эвакуации сотрудников министерства и Еврейского агентства. Им еще не удалось взять ситуацию под контроль.

Отметим, что это не первый подобный случай после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Антиизраильские манифестанты прорвались на предыдущую ярмарку, проводимую министерством и "Сохнутом" в Лионе.

Отметим, что в обоих мероприятиях участвовали сотни местных евреев. Это также свидетельствует, что еврейская община Франции не чувствует себя в безопасности.