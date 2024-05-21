В России начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

Министерство обороны России сообщило о проведении учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.

Учения проводятся в Южном военном округе. И, как сообщает министерство обороны, первый их этап посвящен "практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

ТАСС передает, что в рамках учений ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают подготовку к пуску ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", а личный состав авиачастей воздушно-космических сил снарядит авиационные средства поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы", спецзарядами и направится в районы патрулирования.

В министерстве обороны РФ заявляют, что учения проводятся "в ответ на провокационные заявления официальных лиц стран Запада".