x
21 мая 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2024
|
21 мая 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

время публикации: 21 мая 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 18:45
В России начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство обороны России сообщило о проведении учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.

Учения проводятся в Южном военном округе. И, как сообщает министерство обороны, первый их этап посвящен "практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

ТАСС передает, что в рамках учений ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают подготовку к пуску ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", а личный состав авиачастей воздушно-космических сил снарядит авиационные средства поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы", спецзарядами и направится в районы патрулирования.

В министерстве обороны РФ заявляют, что учения проводятся "в ответ на провокационные заявления официальных лиц стран Запада".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 мая 2024

Совбез ООН отверг российское предложение запретить размещение оружия в космосе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2024

Песков: причина учений ядерных сил – возможная переброска солдат NATO в Украину
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2024

Путин приказал провести учения по подготовке и применению ядерного оружия