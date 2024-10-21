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Мир

В Судане сбит Ил-76, предположительно везший оружие противникам режима

время публикации: 21 октября 2024 г., 22:20 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 22:30
В Судане сбит Ил-76, предположительно везший оружие противникам режима
AP Photo/Hussein Malla

В районе Малха суданской провинции Северный Дарфур потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, оператором которого была зарегистрированная в Кыргызстане компания New-way Cargo. Как сообщает BBC, среди членов экипажа могли быть российские граждане.

Северный Дарфур – зона боев между правительственными войсками и бойцами оппозиционного движения "Силы быстрой поддержки". Согласно поступающей из Судана информации, Ил-76 был сбит оппозиционными боевиками, принявшими его за бомбардировщик правительственных ВВС.

"Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", – говорится в заявлении посольства РФ.

Самолет направлялся из расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах Рас аль-Хаймы в Умм-Джарас в соседнем с Суданом Чаде. Предполагается, что на борту было оружие, предназначенное для самих "Сил быстрой поддержки". При этом власти ОАЭ заявляют, что поставляют в Судан только гуманитарную помощь.

Мир
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