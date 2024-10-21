x
21 октября 2024
|
последняя новость: 22:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2024
|
21 октября 2024
|
последняя новость: 22:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Картошка-фри от Дональда Трампа": McDonald’s против участия в предвыборной кампании

время публикации: 21 октября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 21:39
"Картошка-фри от Дональда Трампа": McDonald’s против участия в предвыборной кампании
AP Photo/Evan Vucci

Корпорация McDonald"s отмежевалась от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который примерил на себя фартук сотрудника закусочной и угостил картошкой-фри нескольких посетителей ресторана быстрого питания в штате Пенсильвания – под прицелом видео и фотокамер.

"Как мы видим, наша компания стала одной из тем предвыборной кампании. Мы к этому не стремились. Это показывает, что Дональд Трамп близок сердцу многих американцев. Но мы не поддерживаем того или иного кандидата. Мы не красные и не синие – мы золотые", – говорится в заявлении компании, которое обыгрывает традиционные цвета республиканцев и демократов, а также символику McDonald"s.

Демарш Трампа стал ответом на заявление ее соперницы Камалы Харрис, которая рассказала, что в молодости подрабатывала в закусочной. Бывший президент утверждает, что Харрис солгала об этом. "Я проработал здесь на 15 минут больше, чем она. Она тут никогда не работала", – заявил Трамп.

McDonald"s работает по принципу франшизы, каждая закусочная – отдельное предприятие. Трамп неспроста выбрал заведение в Пенсильвании – наиболее важном из ключевых штатов. Журналисты не преминули отметить, что все посетители, обслуженные Трампом, были сторонниками Республиканской партии. Картошку кандидат в президенты оплатил из своего кармана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2024

Трамп: "Биби сказал мне, что не слушает Байдена"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 октября 2024

Администрация США предупредила Иран: покушения на Трампа – акт войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 октября 2024

Арабское лобби США отказало в поддержке и Харрис, и Трампу: "Они поддерживают израильский геноцид"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2024

Опросы за три недели до выборов в США: Харрис теряет преимущество