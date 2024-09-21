"Избит за то, что в шляпе". В штате Оклахома совершено антисемитское нападение

В городе Норман, штат Оклахома, в конце минувшей недели было совершено антисемитское нападение, жертвой которого стал местный житель, молодой еврей Харрисон Хипп, сообщает OUDaily.

Он прогуливался со своей девушкой по центру города, когда возле пиццерии Hideaway Pizza к нему подошли несколько мужчин и попросил дать им примерить его ковбойскую шляпу. Хипп вежливо отказал им, тогда мужчины стали проявлять агрессию и осыпать его антисемитскими оскорблениями. Сняв шляпу и скрытую под ней кипу, Хипп бросился бежать, нападавшие догнали его и несколько раз ударили головой о бетонную тумбу..

Еще один из той же группы нападавших в это время держал девушку Харрисона, чтобы она не смогла прийти ему на помощь.

Пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. "Я в полном замешательстве, я не могу ходить на работу, не могу жить обычной жизнью, и все из-за чего? Просто потому что я еврей? Это смешно", – сказал Хипп.

Он выписан из больницы и ему предстоит долгий восстановительный период.

Полицейское управление Нормана расследует преступление на почве ненависти.