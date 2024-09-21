Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 941-й день войны

Министерство обороны РФ 21 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 941-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более месяца, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области и города Харьков. Отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Изюмское, Вишневое, Колесниковка, Ковшаровка Харьковской области, Невское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих, четыре танка, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и две 155-мм гаубицы М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 81-й аэромобильной, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", 22 автомобиля, четыре 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Покровск, Димитров, Гродовка, Крутой Яр, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", а также произведенные в США: боевая бронированная машина "MaxxPro", 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две 155-мм гаубицы "Caesar" производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18317 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).