Дронами атакован склад в Тихорецке, из города эвакуированы более 1000 жителей

Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, в субботу, 21 сентября, утром, дронами был атакован склад в Тихорецке. Точных данных о том, что находилось на складе, нет, предположительно, речь идет о складе боеприпасов. В городе начался сильный пожар.