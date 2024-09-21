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Мир

Дронами атакован склад в Тихорецке, из города эвакуированы более 1000 жителей

время публикации: 21 сентября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 13:40
Тихорецк
Фото: Википедия, Chereck

Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, в субботу, 21 сентября, утром, дронами был атакован склад в Тихорецке. Точных данных о том, что находилось на складе, нет, предположительно, речь идет о складе боеприпасов. В городе начался сильный пожар.

Мир
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