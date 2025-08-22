Генштаб ВСУ: перехвачены 46 из 55 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 59 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 22 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 55 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили 46 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания девяти БПЛА в четырех локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 21 августа, ночью и утром 22 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 59 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Белгородской, Орловской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Воронежской областей, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ.