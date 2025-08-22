x
22 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2025
|
22 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
22 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Директор французского курорта арестован за отказ принять израильских детей

Франция
время публикации: 22 августа 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 08:33
Директор французского курорта арестован за отказ принять израильских детей
AP Photo/Jeffrey Schaeffer

52-летний директор курортного поселка в городке Порте-Пюиморанс во Французских Пиренеях недалеко от границы с Андоррой был арестован после того, как отказался принять группу из 150 израильских детей в возрасте от 8 до 16 лет "из-за своих личных принципов".

Следователи полиции Перпиньяна арестовали его по обвинению в "отказе в предоставлении услуг или совершении сделки на основе религиозной дискриминации", предусматривающему наказание в виде до 3 лет лишения свободы.

Дети в итоге были переправлены в другой курортный поселок.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 августа 2025

Booking заблокировал итальянский отель за дискриминацию израильтян