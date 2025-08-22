Директор французского курорта арестован за отказ принять израильских детей

52-летний директор курортного поселка в городке Порте-Пюиморанс во Французских Пиренеях недалеко от границы с Андоррой был арестован после того, как отказался принять группу из 150 израильских детей в возрасте от 8 до 16 лет "из-за своих личных принципов".

Следователи полиции Перпиньяна арестовали его по обвинению в "отказе в предоставлении услуг или совершении сделки на основе религиозной дискриминации", предусматривающему наказание в виде до 3 лет лишения свободы.

Дети в итоге были переправлены в другой курортный поселок.